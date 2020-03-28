Откуда в Москве забирали с диагнозом коронавирус

На днях мы публиковали инфографику распространения уханьского вируса по столице. Что изменилось за эти дни? И как это выглядит на интерактивной карте? Нанесли для вас актуальные данные по CoViD-2019.

Как этим пользоваться: старые метки (за 24 марта) выделены синим цветом. Данные c 25 по 27 марта, — красным. А актуальные метки на 30 марта — зелёным. Всё просто: вводите в поиске свой адресок и оцениваете, насколько далеко от вас находится «корона». А если проскроллить всю карту, можно увидеть список адресов в виде текста.