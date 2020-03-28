Откуда в Москве забирали с диагнозом коронавирус

Откуда в Москве забирали с диагнозом коронавирус

На днях мы публиковали инфографику распространения уханьского вируса по столице. Что изменилось за эти дни? И как это выглядит на интерактивной карте? Нанесли для вас актуальные данные по CoViD-2019.

Как этим пользоваться: старые метки (за 24 марта) выделены синим цветом. Данные c 25 по 27 марта, — красным. А актуальные метки на 30 марта — зелёным. Всё просто: вводите в поиске свой адресок и оцениваете, насколько далеко от вас находится «корона». А если проскроллить всю карту, можно увидеть список адресов в виде текста.

24 марта:

2-я улица Марьиной Рощи, 12

2-я Филёвская, 6

Алтуфьевское шоссе, 30В

Бауманская, 26

Белозерская, 11

Белозёрская, 11а

Бережковская набережная, 12

Бескудниковский бульвар, 58

Бескудниковский проезд, 13

Бианки, 11

Большая Бронная, 2

Большая Садовая, 1

Большая Черкизовская, 32

Большой Афанасьевский переулок, 41

Большой Знаменский переулок, 4

Брянская, 8

Вавилова, 49

Варшавское шоссе, 128

Вересковая, 1

Вересковая, 1

Волгина Академика, 8/1

Графский переулок, 10/12

Графский переулок, 10/12

Грузинская площадь, 39

д. Рогозино, Лесная, 6

Декабристов, 28

Дмитровское шоссе, 1; 16

Жебрунова, 1

Измайловский бульвар, 22

Измайловский проспект, 75/1

Измайловское шоссе, 71

Изюмская, 43; 53

Кастанаевская, 45

Клязьминская, 13

Клязьминская, 13

Косыгина, 7

Коштоянца, 47/2

Краснопрудная, 7/9

Кунцевская, 4

Куркинское шоссе, 40; 68

Ленинградский проспект, 68

Ленинский проспект, 73/8

Литовский бульвар, 5/10

Лукинская, 5

Малая Никитская, 4; 4/1

Малая Полянка, 8

Можайское шоссе, 6

Молдавская, 8

Молостовых, 2/150

Московский бульвар, 5/10

Нагатинская, 13; 13/1

Нагатинский 1-й проезд, 11

Нежинская, 1

Новочеремушкинская, 57

Озерковская набережная, 8

Осенняя, 14

Островитянова, 9

Островной проезд, 11

Открытое шоссе, 21/1

Отрадная, 12

Пальме Улофа, 5

Подольских Курсантов, 2

Полбина, 16

Полевой 2-й переулок, 2

Поликарпова, 9

Проспект 40 лет Октября, 14/2

Прядильная 3-я, 18

Пуговишников переулок, 13

Реутовская, 12

Рублевское шоссе, 109

Свободный проспект, 6

Северная 9-линия, 11

Сельскохозяйственная, 18

Симферопольский бульвар, 4А

Симферопольский бульвар, 4а

Советской армии, 6

Сокольническая 2-я, 6

Сосновая, 1

Столетова, 17

Стрелецкая, 9

Стрелецкий 4-й проезд, 13

Строителей, 7

Тарханская, 5

Твардовского, 12

Удальцова, 50; 85

Усиевича, 10А

Челябинская, 2

Челябинская, 2

Шереметьевская, 24

Шереметьевская, 27

Шмитовский проезд, 16

Шоссейная, 50

Щелковское шоссе, 98/57

Юрловский проезд, 14

25 марта-27 марта

Амундсена, 8

Академика Миллионщикова,1

Академика Варги, 5

Академика Виноградова, 1

Академика Волгина,23, к1

Академика Янгеля, 14, к3

Анны Ахматовой, 16

Анны Ахматовой,6

Бакинская, 29

Белозерская,11а

Березовой рощи, 10

Бестужевых, 8Б

Борисовские пруды,25, к1

Бутиковский переулок, 5

Варшавское шоссе, 128, к2

Варшавское шоссе, 128, к2

Варшавское шоссе, 141, к12

Василисы Кожиной, 14, к2

Васильцовский стан, 5, к1

Велозаводская, 3/2

Вересковая,1, к1

Вересковая,1, к1

Вишневского Всеволода,4

Волжский бульвар, 113

Волкова космонавта, 5, к1

Волоколамский проезд,6, к1

Волынская, 3

Вольная,1

Воронежская,8, к1

Гарибальди,15

Город Московский (3 человека)

Генерала Кузнецова, 16, к2

Декабристов, 28, к2

Джалиля Мусы, 36

Дубнинская, 2

Жукова Маршала, 78

Зеленоград, 302

Зелёный проспект, 42

Зелёный проспект, 42

Знаменская,19

Капотня 5-й квартал,8

Карбышева Генерала,15

Кировоградская, 4, к3

Коптельский 1-й переулок, 3, к1

Кременчугская, 5, к1

Крылатская, 45, к3

Кубанская, 14, с2

Куркинское шоссе, 40, к3

Ленинградский проспект, 9

Ленинский проспект, 99

Лесная,4, к1

Литовский бульвар,30

Ломоносовский проспект, 41

Льва Толстого, 23, к1

Макеева Сергея,1

Мартеновская, 19/38

Марьиной рощи 2-я,12 (2 человека)

Машиностроения 1-я, 10

Металлургов, 62

Мира проспект, 202А

Нахимовский проспект, 28, к1

Неглинная,16/2, с3

Неманский проезд,13, к2

Нижегородская, 68

Нижегородская, 68

Никитская малая,4, с1

Новгородская, 5

Новгородская, 5, к1

Новикова Маршала, 5

Новокосинская, 38, к3

Новокузнецкий 1-й, 5-7

Новоостанкинская 2-я, 27

Новосущевская,15

Новоясеневский проезд, 1б, к1

Одесская,22, к2

Октябрьская, 40

Онежская,22

Открытое шоссе,21, к1

Палиха,7-9/2

Партизанская, 33

Педагогическая, 4

Переяславская большая,15

Погонный проезд, 3а, к2

Полярная, 48

п. Воскресенское

п. Десеновское, 5

Профсоюзная

Профсоюзная, 73

Ремизова,15

Россошанский проезд, 4, к3

Россошанский проезд,4, к3

Свободы,89, к1

Свободы,93, к1 (3 человека)

Скобелевская, 19, к2

Смоленская,10

Соколиной горы 5-я, 25,к4

Сосенский стан, 10

Сосинская, 6

Ставропольский проезд,13

Стремянный переулок, 21

Судостроительная,18

Сумской проезд, 13, к2

Тайнинская,14 (2 человека)

Таллинская, 2

Таманская,61, с1

Тёплый стан, 27

Тёплый стан, 27

Трифоновская, 45

Трофимова,2/1

Туристская, 22

Федеративный проспект, 32, к1

Филевская большая, 37

Фортунатовскся,33/44

Хабаровская,10/30

Холмогорская,2, к1

Хорошевское шоссе, 48

Челобитьевское шоссе, 14, к4 (3 человека)

Челябинская, 11, к1

Шарикоподшипниковская улица, 2

Шереметьевская, 27

Широкая, 7, к6

Шокальского проезд, 34

Шолохова, 26

Щелковское шоссе,91,к2

Щелковское шоссе,94

Энтузиастов шоссе, 86А, к2

Яблочкова, 41Б

Ярославская, 10, к4

Ярославское шоссе,10, к4

Ярославское шоссе,16

Ясный проезд,26, к3

28-30 марта

3-й квартал Капотни, 3

4-й квартал Капотни, 9

Авиаторов,6, к1

Адмирала Лазарева, 38

Академика Комарова, 7а

Академическая большая,15к1

Алтайская, 34

Алтуфьевское шоссе, 22А

Алтуфьевское шоссе, 88

Алтуфьевское шоссе, 56

Ангарская, 28к2

Ангелов переулок, 11к1

Артамонова, 13к2

Байкальская, 17, к1

Барышиха, 25, к2

Беловежская, 53, к2

Белореченская, 34к2

Бирюлевская, 56

Боровское шоссе, 2к5

Буденного проспект, 24к2

Бутлерова, 2к1

Бутлерова, 36, к2

Варшавское шоссе, 128к1

Варшавское шоссе, 152к2

Варшавской шоссе, 114к4

Вернадского проспект, 21к2

Верхняя Красносельская ул., 19

Вешневского Всеволода 4к1

Вешняковская, 21/26

Вешняковская, 5к1

Волжский бульвар, 3к2

Волжский бульвар, 11

Востряковский проезд, 7к1

800-летия Москвы 4к1

Врубеля, 8

Генерала Белова, 53, к2

Героев-Панфиловцев 3к1

Главмосстроя, 10

Госпитальный вал, 3к2

Грузинский переулок, 3Ас1

Давыдковская, 4к1

Декабристов, 35

Декабристов, 11

Дмитровское шоссе, 52к2

Днепропетровская, 5к4

Ельнинская, 3

Жулебинский бульвар, 10/6

Загородное шоссе, 7к1

Затонная, 5к3

Зачатьевский 1-й переулок, 1/15

Зелёный проспект, 56

Зубовский бульвар, 29

Ивантеевская, 3к3

Касаткина, 5

Катукова Маршала, 19к2

Каховка, 17/14

Керамический проезд, 57к3

Керамический проезд, 67к1

Кировоградская, 24к2

Коммунарка, Александры Монаховой, 92к2

Комсомольская площадь, 3

Средний Кондратьевский пер, 10

Коровинское шоссе, 31а

Коштоянца, 11

Красноярская 9

Красного маяка, 15а, с1

Кронштадтский бульвар, 3с3

Крылатские холмы, 39к2

Кутузовский проспект, 35

Левобережная, 4к2

Ленинградский проспект, 33А

Ленинградское шоссе, 3к1

Ленинский проспект, 81

Ленинский проспект, 90

Ленинский проспект,15

Ленинский проспект, 72/2

Ленинский проспект, 92

Лескова, 8

Лобачевского, 94

Ломоносовский проспект, 7к3

Лухмановская, 15к1

Малахитовая, 13к1

Мартеновская, 19/38

2-я Марьиной Рощи, 12

Медынская, 14к2

Митинская, 10к1

3-й Михалковский пер., 19

Михневская, 8

Мичуринский пр-т, 11к2

Мичуринский проспект, 21к2

Мичуринский проспект, 7к1

Мосфильмовская, 74б

Мусоргского, 11б

Нагорная, 13

Наметкина, 9к1

Наметкина, 9к3

Нарвская, 10

Нахимовский проспект, 30/43

Новинки,17

Нововладыкинский проезд, 1к2

Новокосинская, 8к1

2-я Новоостанкинская, 27

Новороссийская, 25к1

Новороссийская,15

Новочеремушкинская, 16

Новочеркасский бульвар, 49

Осенний бульвар, 6

Островитянова, 26к2

Островитянова, 23к1

Отрадная, 12

Парковая 15-я, 28

Плавский проезд, 6

Погонный проезд, 3а, к2

Подольских Курсантов, 18к1

Покровская, 17к1

Полбина, 26

Полосухина, 3, к1

Профсоюзная 140к1

Профсоюзная, 25

Пятницкое шоссе, 42к1

Пятницкое шоссе, 45

Раевского, 3

Расковой, 16/26к1

Рогожский вал, 15

Рублевское шоссе, 20к3

Руставели, 15

Салтыковская,15к3

Синявинская, 11к4

Слободской переулок, 2

Смольная, 49

Советской Армии, 17/52

3-я Соколиной горы, 17

Стромынка, 15

Студеный проезд, 32к1

Студеный проезд, 22к2

Сумской проезд, 2к3

8-я Текстильщиков, 3к2

Тёплый стан, 14/2

Туристская, 8

1-й Тушинский проезд, 6

Ухтомская, 16к2

Федеративный проспект, 15к1

Федеративный проспект,17

Федоренко Маршала, 7

Фрязевская, 11к5

Цветной бульвар, 21, с6

Чаянова, 22, с4

Челобитьевское шоссе, 10к3

Черепановых проезд, 48

Черепановых проезд, 74

Чертановская 20к1

Чертановская, 33к2

Чертановская, 48к2

Шверника, 14/1к1

Шенкурский проезд, 4

Шушенская, 3к1

Щербаковская, 58а

Щербинка, Люблинская, 5

Щербинка, 40 лет Октября, 15/1

Щукинская,12к1

Энергетическая, 8

Южнобутовская, 45

Яблочкова, 35а

Ярославское шоссе, 109к3

Яхромская, 6