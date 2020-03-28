Откуда в Москве забирали с диагнозом коронавирус
На днях мы публиковали инфографику распространения уханьского вируса по столице. Что изменилось за эти дни? И как это выглядит на интерактивной карте? Нанесли для вас актуальные данные по CoViD-2019.
Как этим пользоваться: старые метки (за 24 марта) выделены синим цветом. Данные c 25 по 27 марта, — красным. А актуальные метки на 30 марта — зелёным. Всё просто: вводите в поиске свой адресок и оцениваете, насколько далеко от вас находится «корона». А если проскроллить всю карту, можно увидеть список адресов в виде текста.
24 марта:
2-я улица Марьиной Рощи, 12
2-я Филёвская, 6
Алтуфьевское шоссе, 30В
Бауманская, 26
Белозерская, 11
Белозёрская, 11а
Бережковская набережная, 12
Бескудниковский бульвар, 58
Бескудниковский проезд, 13
Бианки, 11
Большая Бронная, 2
Большая Садовая, 1
Большая Черкизовская, 32
Большой Афанасьевский переулок, 41
Большой Знаменский переулок, 4
Брянская, 8
Вавилова, 49
Варшавское шоссе, 128
Вересковая, 1
Вересковая, 1
Волгина Академика, 8/1
Графский переулок, 10/12
Графский переулок, 10/12
Грузинская площадь, 39
д. Рогозино, Лесная, 6
Декабристов, 28
Дмитровское шоссе, 1; 16
Жебрунова, 1
Измайловский бульвар, 22
Измайловский проспект, 75/1
Измайловское шоссе, 71
Изюмская, 43; 53
Кастанаевская, 45
Клязьминская, 13
Клязьминская, 13
Косыгина, 7
Коштоянца, 47/2
Краснопрудная, 7/9
Кунцевская, 4
Куркинское шоссе, 40; 68
Ленинградский проспект, 68
Ленинский проспект, 73/8
Литовский бульвар, 5/10
Лукинская, 5
Малая Никитская, 4; 4/1
Малая Полянка, 8
Можайское шоссе, 6
Молдавская, 8
Молостовых, 2/150
Московский бульвар, 5/10
Нагатинская, 13; 13/1
Нагатинский 1-й проезд, 11
Нежинская, 1
Новочеремушкинская, 57
Озерковская набережная, 8
Осенняя, 14
Островитянова, 9
Островной проезд, 11
Открытое шоссе, 21/1
Отрадная, 12
Пальме Улофа, 5
Подольских Курсантов, 2
Полбина, 16
Полевой 2-й переулок, 2
Поликарпова, 9
Проспект 40 лет Октября, 14/2
Прядильная 3-я, 18
Пуговишников переулок, 13
Реутовская, 12
Рублевское шоссе, 109
Свободный проспект, 6
Северная 9-линия, 11
Сельскохозяйственная, 18
Симферопольский бульвар, 4А
Симферопольский бульвар, 4а
Советской армии, 6
Сокольническая 2-я, 6
Сосновая, 1
Столетова, 17
Стрелецкая, 9
Стрелецкий 4-й проезд, 13
Строителей, 7
Тарханская, 5
Твардовского, 12
Удальцова, 50; 85
Усиевича, 10А
Челябинская, 2
Челябинская, 2
Шереметьевская, 24
Шереметьевская, 27
Шмитовский проезд, 16
Шоссейная, 50
Щелковское шоссе, 98/57
Юрловский проезд, 14
25 марта-27 марта
Амундсена, 8
Академика Миллионщикова,1
Академика Варги, 5
Академика Виноградова, 1
Академика Волгина,23, к1
Академика Янгеля, 14, к3
Анны Ахматовой, 16
Анны Ахматовой,6
Бакинская, 29
Белозерская,11а
Березовой рощи, 10
Бестужевых, 8Б
Борисовские пруды,25, к1
Бутиковский переулок, 5
Варшавское шоссе, 128, к2
Варшавское шоссе, 128, к2
Варшавское шоссе, 141, к12
Василисы Кожиной, 14, к2
Васильцовский стан, 5, к1
Велозаводская, 3/2
Вересковая,1, к1
Вересковая,1, к1
Вишневского Всеволода,4
Волжский бульвар, 113
Волкова космонавта, 5, к1
Волоколамский проезд,6, к1
Волынская, 3
Вольная,1
Воронежская,8, к1
Гарибальди,15
Город Московский (3 человека)
Генерала Кузнецова, 16, к2
Декабристов, 28, к2
Джалиля Мусы, 36
Дубнинская, 2
Жукова Маршала, 78
Зеленоград, 302
Зелёный проспект, 42
Зелёный проспект, 42
Знаменская,19
Капотня 5-й квартал,8
Карбышева Генерала,15
Кировоградская, 4, к3
Коптельский 1-й переулок, 3, к1
Кременчугская, 5, к1
Крылатская, 45, к3
Кубанская, 14, с2
Куркинское шоссе, 40, к3
Ленинградский проспект, 9
Ленинский проспект, 99
Лесная,4, к1
Литовский бульвар,30
Ломоносовский проспект, 41
Льва Толстого, 23, к1
Макеева Сергея,1
Мартеновская, 19/38
Марьиной рощи 2-я,12 (2 человека)
Машиностроения 1-я, 10
Металлургов, 62
Мира проспект, 202А
Нахимовский проспект, 28, к1
Неглинная,16/2, с3
Неманский проезд,13, к2
Нижегородская, 68
Нижегородская, 68
Никитская малая,4, с1
Новгородская, 5
Новгородская, 5, к1
Новикова Маршала, 5
Новокосинская, 38, к3
Новокузнецкий 1-й, 5-7
Новоостанкинская 2-я, 27
Новосущевская,15
Новоясеневский проезд, 1б, к1
Одесская,22, к2
Октябрьская, 40
Онежская,22
Открытое шоссе,21, к1
Палиха,7-9/2
Партизанская, 33
Педагогическая, 4
Переяславская большая,15
Погонный проезд, 3а, к2
Полярная, 48
п. Воскресенское
п. Десеновское, 5
Профсоюзная
Профсоюзная, 73
Ремизова,15
Россошанский проезд, 4, к3
Россошанский проезд,4, к3
Свободы,89, к1
Свободы,93, к1 (3 человека)
Скобелевская, 19, к2
Смоленская,10
Соколиной горы 5-я, 25,к4
Сосенский стан, 10
Сосинская, 6
Ставропольский проезд,13
Стремянный переулок, 21
Судостроительная,18
Сумской проезд, 13, к2
Тайнинская,14 (2 человека)
Таллинская, 2
Таманская,61, с1
Тёплый стан, 27
Тёплый стан, 27
Трифоновская, 45
Трофимова,2/1
Туристская, 22
Федеративный проспект, 32, к1
Филевская большая, 37
Фортунатовскся,33/44
Хабаровская,10/30
Холмогорская,2, к1
Хорошевское шоссе, 48
Челобитьевское шоссе, 14, к4 (3 человека)
Челябинская, 11, к1
Шарикоподшипниковская улица, 2
Шереметьевская, 27
Широкая, 7, к6
Шокальского проезд, 34
Шолохова, 26
Щелковское шоссе,91,к2
Щелковское шоссе,94
Энтузиастов шоссе, 86А, к2
Яблочкова, 41Б
Ярославская, 10, к4
Ярославское шоссе,10, к4
Ярославское шоссе,16
Ясный проезд,26, к3
28-30 марта
3-й квартал Капотни, 3
4-й квартал Капотни, 9
Авиаторов,6, к1
Адмирала Лазарева, 38
Академика Комарова, 7а
Академическая большая,15к1
Алтайская, 34
Алтуфьевское шоссе, 22А
Алтуфьевское шоссе, 88
Алтуфьевское шоссе, 56
Ангарская, 28к2
Ангелов переулок, 11к1
Артамонова, 13к2
Байкальская, 17, к1
Барышиха, 25, к2
Беловежская, 53, к2
Белореченская, 34к2
Бирюлевская, 56
Боровское шоссе, 2к5
Буденного проспект, 24к2
Бутлерова, 2к1
Бутлерова, 36, к2
Варшавское шоссе, 128к1
Варшавское шоссе, 152к2
Варшавской шоссе, 114к4
Вернадского проспект, 21к2
Верхняя Красносельская ул., 19
Вешневского Всеволода 4к1
Вешняковская, 21/26
Вешняковская, 5к1
Волжский бульвар, 3к2
Волжский бульвар, 11
Востряковский проезд, 7к1
800-летия Москвы 4к1
Врубеля, 8
Генерала Белова, 53, к2
Героев-Панфиловцев 3к1
Главмосстроя, 10
Госпитальный вал, 3к2
Грузинский переулок, 3Ас1
Давыдковская, 4к1
Декабристов, 35
Декабристов, 11
Дмитровское шоссе, 52к2
Днепропетровская, 5к4
Ельнинская, 3
Жулебинский бульвар, 10/6
Загородное шоссе, 7к1
Затонная, 5к3
Зачатьевский 1-й переулок, 1/15
Зелёный проспект, 56
Зубовский бульвар, 29
Ивантеевская, 3к3
Касаткина, 5
Катукова Маршала, 19к2
Каховка, 17/14
Керамический проезд, 57к3
Керамический проезд, 67к1
Кировоградская, 24к2
Коммунарка, Александры Монаховой, 92к2
Комсомольская площадь, 3
Средний Кондратьевский пер, 10
Коровинское шоссе, 31а
Коштоянца, 11
Красноярская 9
Красного маяка, 15а, с1
Кронштадтский бульвар, 3с3
Крылатские холмы, 39к2
Кутузовский проспект, 35
Левобережная, 4к2
Ленинградский проспект, 33А
Ленинградское шоссе, 3к1
Ленинский проспект, 81
Ленинский проспект, 90
Ленинский проспект,15
Ленинский проспект, 72/2
Ленинский проспект, 92
Лескова, 8
Лобачевского, 94
Ломоносовский проспект, 7к3
Лухмановская, 15к1
Малахитовая, 13к1
Мартеновская, 19/38
2-я Марьиной Рощи, 12
Медынская, 14к2
Митинская, 10к1
3-й Михалковский пер., 19
Михневская, 8
Мичуринский пр-т, 11к2
Мичуринский проспект, 21к2
Мичуринский проспект, 7к1
Мосфильмовская, 74б
Мусоргского, 11б
Нагорная, 13
Наметкина, 9к1
Наметкина, 9к3
Нарвская, 10
Нахимовский проспект, 30/43
Новинки,17
Нововладыкинский проезд, 1к2
Новокосинская, 8к1
2-я Новоостанкинская, 27
Новороссийская, 25к1
Новороссийская,15
Новочеремушкинская, 16
Новочеркасский бульвар, 49
Осенний бульвар, 6
Островитянова, 26к2
Островитянова, 23к1
Отрадная, 12
Парковая 15-я, 28
Плавский проезд, 6
Погонный проезд, 3а, к2
Подольских Курсантов, 18к1
Покровская, 17к1
Полбина, 26
Полосухина, 3, к1
Профсоюзная 140к1
Профсоюзная, 25
Пятницкое шоссе, 42к1
Пятницкое шоссе, 45
Раевского, 3
Расковой, 16/26к1
Рогожский вал, 15
Рублевское шоссе, 20к3
Руставели, 15
Салтыковская,15к3
Синявинская, 11к4
Слободской переулок, 2
Смольная, 49
Советской Армии, 17/52
3-я Соколиной горы, 17
Стромынка, 15
Студеный проезд, 32к1
Студеный проезд, 22к2
Сумской проезд, 2к3
8-я Текстильщиков, 3к2
Тёплый стан, 14/2
Туристская, 8
1-й Тушинский проезд, 6
Ухтомская, 16к2
Федеративный проспект, 15к1
Федеративный проспект,17
Федоренко Маршала, 7
Фрязевская, 11к5
Цветной бульвар, 21, с6
Чаянова, 22, с4
Челобитьевское шоссе, 10к3
Черепановых проезд, 48
Черепановых проезд, 74
Чертановская 20к1
Чертановская, 33к2
Чертановская, 48к2
Шверника, 14/1к1
Шенкурский проезд, 4
Шушенская, 3к1
Щербаковская, 58а
Щербинка, Люблинская, 5
Щербинка, 40 лет Октября, 15/1
Щукинская,12к1
Энергетическая, 8
Южнобутовская, 45
Яблочкова, 35а
Ярославское шоссе, 109к3
Яхромская, 6